Военный повесился после разговора с женой - соцсети

В Одесской области повесился сержант 28-й бригады ВСУ. Фото: pixabay.com

В поселке Черноморское в Одесской области повесился сержант 28-й бригады ВСУ.

Его нашли на дереве неподалеку от расположения. За час до того разговаривал с женой, пишет Telegram-канал "Х *** я Одесса".

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"Оказалось, что военнослужащий переживал из-за частых скандалов с женой, с которой состоял в браке 20 лет и имел двоих детей. В этот день жена позвонила ему и сказала, что хочет расстаться, любит другого и даже уже имеет с ним отношения. Через час после разговора военнослужащего нашли в петле", - сказано в сообщении.

Ни в полиции области, ни в военной части информацию пока не комментируют.

В селе Радостное Одесской области на рабочем месте застрелился военнослужащий. Инцидент произошел в воинской части А1942. По предварительной информации, матрос срочной службы при смене нарядов застрелился из автомата в оружейной комнате. Его призвали из Умани в 2020 году, служил в должности водителя-электрика.