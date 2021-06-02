Военный повесился после пяти дней службы

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В Кривом Роге 2 июня нашли тело военнослужащего.

48-летний мужчина повесился на дереве вблизи отеля "Братислава", сообщает "Первый городской".

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Он был одет в военную форму, документов при нем не было. Личность установили полицейские. Предварительно, следов насильственной смерти на теле военнослужащего не обнаружили.

Установлено, что мужчина служил по контракту в одной из воинских частей города. На службу заступил пять дней назад. Предсмертной записки при нем не нашли.

В селе Витониж на Волыни покончил с собой ветеран АТО 46-летний Алексей Малоголовец. Защищал Украину в 2014 году. Службу проходил вблизи Лисичанска в Луганской области.