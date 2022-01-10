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понедельник, 10 января 2022 11:46

Военный поплатился за лайк "серпу и молоту" в российских "Одноклассниках"

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Военный поплатился за лайк &quot;серпу и молоту&quot; в российских &quot;Одноклассниках&quot;
За любовь к пропагандистским листовкам военному придется заплатить штраф. Фото: pixabay.com

В Сумской области Роменский районный суд вынес приговор военному, распространявшему пропаганду в запретной российской соцсети "Одноклассники".

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, в 2020 году бывший участник войны на Донбассе лайкнул и распространил публикацию – агитационную открытку с изображением советского герба, звезды с серпом и молотом, с надписью "Один народ" и с современными флагами России, Украины и Беларуси.

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Публикацию просмотрели 66 пользователей, а одна – поставила отметку "нравится".

Его действия подверглись статье - распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

Военного обязали уплатить штраф в размере 4250 грн и расходы на судебную экспертизу стоимостью 6537 грн.

В апреле 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации.

Согласно им, под запретом использования символики тоталитарных режимов. За игнорирование закона предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов влечет за собой уголовную ответственность - лишение свободы до 15 лет.

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Дата
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