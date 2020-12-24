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четверг, 24 декабря 2020 09:31

Военный МАЗ на перекрестке переехал женщину

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Военный МАЗ на перекрестке переехал женщину
Сначала пострадавшая попала под колеса самого грузовика, затем ее переехало колесами прицепа Фото: 34.ua

В Днепре 23 декабря военный грузовик переехал женщину.

Произошло все на перекрестке просп. Александра Поля и Пилипа Орлика. Сначала пострадавшая попала под колеса самого грузовика, затем ее переехало колесами прицепа, пишет "Информатор".

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Грузовик двигался по просп. Александра Поля со стороны ул. Титова. Женщина вышла на проезжую часть, чтобы перейти ее пешеходным переходом на "зеленый". Судя по видео, она попала в слепой зону МАЗа, поэтому водитель продолжил движение, в результате чего наехал на нее.

Пострадавшую забрали в больницу.

В одном из сел Жовковского района Львовской области 32-летний водитель снегоуборочного МАЗа переехал насмерть 30-летнего мужчину. Происшествие случилось 1 декабря.

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