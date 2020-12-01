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вторник, 01 декабря 2020 15:42

Снегоуборочный грузовик раздавил 30-летнего мужчину

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Снегоуборочный грузовик раздавил 30-летнего мужчину
На Львовщине 32-летний водитель снегоуборочного МАЗа переехал насмерть 30-летнего мужчину. Фото: lv.npu.gov.ua

В одном из сел Жовковского района Львовской области 32-летний водитель снегоуборочного МАЗа переехал насмерть 30-летнего мужчину.

Происшествие случилось 1 декабря около 4.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель автомобиля МАЗ, который убирал снег, совершил наезд на местного жителя, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Киеве на улице Эспланадной снегоуборочный трактор зацепил женщину. Она сначала двигалась, но потом умерла. "Скорая" добиралась минут 40, спасти женщину не удалось.

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