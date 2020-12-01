Снегоуборочный грузовик раздавил 30-летнего мужчину

В одном из сел Жовковского района Львовской области 32-летний водитель снегоуборочного МАЗа переехал насмерть 30-летнего мужчину.
Происшествие случилось 1 декабря около 4.00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Водитель автомобиля МАЗ, который убирал снег, совершил наезд на местного жителя, который лежал на проезжей части. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В Киеве на улице Эспланадной снегоуборочный трактор зацепил женщину. Она сначала двигалась, но потом умерла. "Скорая" добиралась минут 40, спасти женщину не удалось.
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