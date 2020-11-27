Военный грузовик сбил дорожных рабочих: есть погибшие

В результате ДТП двое работников погибли и один пострадал. Фото: Facebook

На Кировоградщине военный грузовик столкнулся с асфальтоукладчиком и наехал на 3 дорожных рабочих.

В результате ДТП 2 работников погибли и один госпитализирован. Об этом сообщает специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Южного региона.

"По факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на автодороге Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, на территории Новоархангельского района Кировоградской области, открыли уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УКУ (Нарушение правил безопасности дорожного движения )", - говорится в сообщении.

Как отмечается, водитель МАЗ 6317, военнослужащий одной из воинских частей ВСУ, не выбрав безопасного интервала, допустил столкновение с асфальтоукладчиком Vogele и наезд на 3 граждан, которые осуществляли ремонтные работы по укладке асфальтового покрытия проезжей части дороги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина автомобилем сбил дорожных рабочих

"Сейчас военнослужащего-водителя арестовали, выясняются обстоятельства происшествия, решается вопрос о назначении экспертиз. Кроме того, готовится сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и ходатайство в суд об избрании меры пресечения", - добавляется в сообщении.

На Львовщине задержали водителя, который совершил наезд на 2 дорожных рабочих. Один из них погиб, другой получил травмы.