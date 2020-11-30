Военный грузовик попал в ДТП: его опрокинуло на бок

В Одессе на объездной дороге произошло ДТП с участием военного грузовика. Он перевернулся на бок.

О том, что произошло ДТП, очевидцы сообщили в соцсетях. По их словам, авария произошла на повороте к Латовке. Грузовик перевернулся на бок и врезался в светофор. На месте работают рабочие ДСНС и "скорой".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тяжеловесный тягач раздавил женщину

Неизвестно о пострадавших и причине аварии.

На Кировоградщине военный МАЗ врезался в бригаду дорожников, которые стелили асфальт. Дорожники ремонтировали покрытие на трассе Стрый-Тернополь-Кропивницкий. Трагедия произошла 26 ноября. Травмы получили трое работников, один из которых погиб на месте происшествия, другой от полученных травм скончался в "скорой".