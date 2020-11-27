Военная машина врезалась в бригаду дорожников - есть погибшие

На Кировоградщине военный "МАЗ" врезался в бригаду дорожников, которые стелили асфальт.

Трагедия произошла утром 26 ноября близ села Ольшанка Новоархангельского района, сообщили в отделе коммуникации полиции Кировоградской области.

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Автор: dostyp.com.ua Дорожники ремонтировали покрытие на трассе "Стрый-Тернополь-Кропивницкий",

"Водитель грузовика столкнулся с катком и наехал на рабочую группу дорожной службы. В результате чего получили травмы трое работников, один из которых погиб на месте происшествия, другой - от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Дорожники ремонтировали покрытие на трассе "Стрый-Тернополь-Кропивницкий", пишет tsn.ua. От удара грузовик перевернулся.

В полиции открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Обстоятельства ДТП выясняются.

На автодороге Киев-Знаменка под колесами автомобиля погиб 24-летний работник дорожного предприятия.Трагедия произошла в Городищенском районе Черкасской области 12 апреля. Работник дорожного предприятия выполнял работы по текущему среднему ремонту автодороги. Водитель легкового автомобиля Opel, который двигался в направлении города Смела, нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и сбил мужчину.