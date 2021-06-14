Военные пытались вывезти и продать оружие

Во время обысков обнаружили неучтенное оружие. Фото: СБУ

Трое военных пытались незаконно продать оружие.

Их разоблачили оперативники Главного управления внутренней безопасности СБУ. Военные хотели вывезти неучтенное стрелковое оружие и боеприпасы с места дислокации подразделения.

Правоохранители провели обыск в одном из военных подразделений. Обнаружили четыре автоматических станковых гранатомётов, 10 подствольных гранатометов ГП 25, автоматы, пистолет Макарова и стволы к пулеметам.

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Продолжаются неотложные следственные действия.

В Донецкой области в разрушенном здании на окраине Ольгинки обнаружили схрон боеприпасов. Из замаскированного тайника изъяли две мины,две гранаты, а также 1987 патронов различных калибров и другие взрывоопасные предметы.