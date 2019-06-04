Военнослужащего из николаевской части посадили на три года за похищение человека

Около 23:00 25 июля матрос покинул службу и направился с автоматом в магазин в селе Кременовка Никольского района Донецкой области Фото: politeka.net

Военнослужащего воинской части А2802 в Николаеве, приговорили к трем годам лишения свободы за угон автомобиля с применением служебного оружия.

Около 23:00 25 июля матрос покинул службу и направился с автоматом в магазин в селе Кременовка Никольского района Донецкой области, пишет Преступности. Нет.

Чтобы остановить автомобиль "ВАЗ-2102", начал стрелять вверх из автомата Калашникова. Сел на пассажирское место впереди и угрожая автоматом, потребовал ехать в Запорожье. Водитель начал ездить в пределах поселка. Чтобы усилить угрозу, похититель выстрелил в лобовое стекло автомобиля.

В 5 км от поселка автомобиль остановился из-за технической неисправности и похититель приказал мужчине остановить для него другую машину. Через некоторое время он сам начал предупредительными выстрелами останавливать транспорт. Водитель скрылся.

Обвиняемый признал вину. Рассказал, что вечером поссорился с командиром из-за необходимости заступать в наряд второй день подряд. Около 22:30 позвонила гражданская жена, с которой возникла ссора. Мужчина решил ехать домой в Житомир. Повторил обстоятельства похищения "ВАЗ", а также, что потом с автоматом остановил грузовик, на котором уехал еще до одного селения. Там вышел на заправке и решил вернуться в часть. Военнослужащего забрал командир.

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Суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений. По статье о "Незаконном лишении свободы или похищении человека" и "Незаконном завладении транспортным средством" Уголовного кодекса Украины суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

В Киеве разыскивают пропавшего солдата-контрактника. Военнослужащий уехал из госпиталя, который расположен в районе Печерске. Он должен был попасть в медицинское учреждение в городе Ирпень, однако не доехал туда и исчез. Об этом сообщает "Киев Оперативный".