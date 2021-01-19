Военного-контрактника забили до смерти сослуживцы: что известно

В Одесской области забили до смерти военного-контрактника Фото: volynonline.com

В Одесской области забили до смерти военного-контрактника.

Его избили другие военные, сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Одесского гарнизона.

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"Предварительно установлено, что 15.01.2021-го между тремя военнослужащими-контрактниками, которые вместе употребляли алкогольные напитки произошел конфликт, в ходе которого двое из них избили своего сослуживца 1988 года рождения. 17.01.2021-го пострадавший был доставлен в военно-медицинский клинический центр Южного региона, где на следующий день от полученных травм скончался в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.

Устанавливают все обстоятельства конфликта. Причину смерти военно-служащего определит экспертиза. Досудебное расследование продолжается.

В Новой Каховке Херсонской области возле кафе произошла драка между военнослужащим и гражданским. Один военный от полученных травм скончался на месте.