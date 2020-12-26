Возле кафе до смерти избили военного

В Новой Каховке Херсонской области возле кафе произошла драка между военнослужащим и гражданским. Один военный от полученных травм скончался на месте.
Инцидент произошел 25 декабря в 4:30. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".
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"Между военнослужащим и гражданскими возникла ссора, которая переросла в драку. В результате которой военнослужащий получил телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Проводятся следственные действия, а командиром воинской части - служебное расследование. Причины конфликта неизвестны.
В Ивано-Франковске компания мужчин, которые выпивали у магазина, жестоко избили ветерана АТО. По словам очевидцев, АТОвец выходил из магазина и увидел, как один из пьяных мужчин посреди улицы спустил штаны и начал мочиться. Военный сделал ему замечание, в ответ мужчины набросились на него, повалили ветерана на землю и начали бить.
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