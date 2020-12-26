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суббота, 26 декабря 2020 11:46

Возле кафе до смерти избили военного

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Возле кафе до смерти избили военного
В Херсонской области возле кафе насмерть забили военного. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Новой Каховке Херсонской области возле кафе произошла драка между военнослужащим и гражданским. Один военный от полученных травм скончался на месте.

Инцидент произошел 25 декабря в 4:30. Об этом сообщили в оперативном командовании "Юг".

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"Между военнослужащим и гражданскими возникла ссора, которая переросла в драку. В результате которой военнослужащий получил телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия", - сказано в сообщении.

Проводятся следственные действия, а командиром воинской части - служебное расследование. Причины конфликта неизвестны.

В Ивано-Франковске компания мужчин, которые выпивали у магазина, жестоко избили ветерана АТО. По словам очевидцев, АТОвец выходил из магазина и увидел, как один из пьяных мужчин посреди улицы спустил штаны и начал мочиться. Военный сделал ему замечание, в ответ мужчины набросились на него, повалили ветерана на землю и начали бить.

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Дата
26
декабря

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