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понедельник, 16 сентября 2019 19:21

Военного врача спасли от самоубийства

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Военного врача спасли от самоубийства
В Трускавце полицейские спасли военного врача, который хотел покончить с собой. Фото - Карпатский вестник

В Трускавце Львовской области полицейские спасли военного врача, который хотел покончить с собой.

Мужчину вынули из петли, когда он еще подавал признаки жизни. Происшествие произошло вечером 15 сентября, рассказал инспектор патрульной полиции Трускавецкого отделения полиции Андрей Пахович.

"В полицию поступило сообщение от неизвестного мужчины о том, что он собирается покончить с собой. Правоохранителям удалось расспросить главное - о его местонахождении. По указанному адресу, а это лесная полоса вблизи местной автостанции и магазина АТБ, группа быстрого реагирования неслась на помощь. Старшему сержанту полиции Николаю Ботею и капитану полиции Юрию Стецику удалось обнаружить в лесу в петле на дереве мужчину, который еще подавал признаки жизни. Не теряя времени, полицейские сняли мужчину и вызвала на подмогу медиков", - рассказал Пахович.

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Выяснилось, что мужчина - участник АТО, военный врач. Решился на самоубийство, потому что его бросила жена с дочкой.

Медики "скорой" забрали мужа на осмотр. Предложили ему пройти курс реабилитации у психолога.

Полицейский во Львове не позволил мужчине выброситься с окна. Тот решил покончить жизнь самоубийством и стоял в окне. Мужчина разбил стекло, осколок которого потом сунул в рот.

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