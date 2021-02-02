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вторник, 02 февраля 2021 10:47

Военного комиссара обвинили в сексуальных домогательствах

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Автор: suspilne.media
  В Чернигове военного комиссара Александра Криворучко коллега Ольга Деркач обвинила в сексуальных домогательствах
В Чернигове военного комиссара Александра Криворучко коллега Ольга Деркач обвинила в сексуальных домогательствах

В Чернигове военного комиссара Александра Криворучко уволили. Его коллега, подполковник 43-летняя Ольга Деркач, обвинила в сексуальных домогательствах.

Об увольнении полковника сообщили на странице оперативного командования "Север" в Faceвook.

"Согласно приказу главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 30 января 2021 года, полковник Александра Криворучко, военный комиссар Черниговского областного центра комплектования и социальной поддержки оперативного командования "Север", уволен с военной службы в запас. Степень вины всех участников процесса будет установлено судом", - говорится в сообщении.

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Полковник Криворучко написал заявление по собственному желанию, по информации "Общественного".

"Начато уголовное производство. На время следствия его могли отстранить от исполнения служебных обязанностей или применить другие меры дисциплинарного или ограничительного характера. Но он написал рапорт на увольнение. Поскольку срок его контракта истекал, приказом главнокомандующего ВСУ генерала Руслана Хомчака он был уволен с военной службы в запас", - говорит временно исполняющая обязанности начальника службы по связям с общественностью ОК "Север" Елена Мокренчук.

О сексуальных домогательствах со стороны руководителя Ольга Деркач заявила 14 января. По ее словам, это продолжалось в течение 4 лет.

"Обнимал, целовал. И целовал не так, как в щечку, а то так с назойливостью. При посторонних людях по ягодицам ляпал. Я ходила, думала, подошла к нему и сказала, что меня этот случай обидел. Что оно мне болит. А он: "Ну чего ты? На это никто не обратил внимания", - рассказывала Ольга.

По факту сексуальных домогательств полиция открыла уголовное производство. Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины проводит служебную проверку. Криворучко все отрицает и говорит, готовит иск в суд за клевету.

Полковник Виктор Иванов, которого обвинили в сексуальных домогательствах в военной части, так и не понес наказания, а пошел на повышение. После проверки Генштаба ВСУ доказательств насилия не нашли.

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02
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