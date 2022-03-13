"Военное мастерство" РФ: сбили свой беспилотник, а похвастались, что Байрактар

Фото: Facebook Главнокомандующего ВС Украины

В Харьковской области оккупанты из РФ сбили собственный беспилотник. Однако доложили своему руководству, что сбили Байрактар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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"Мы разрушили миф о "непобедимости" российской армии. Они рассчитывали завоевать нас за 48 часов. Максимум на 3 суток были рассчитаны запасы пищи, топлива, боеприпасов. Но мы остановили их и сорвали захватнические планы. Противник несет серьезные потери в личном составе и технике", - отметил он.

По словам Залужного, война доказывает, как далеко Украина продвинулась вперед за последние годы.

"Показательным примером их "военного мастерства" является история со "сбитым" украинским Байрактаром. Сегодня в 9:32 в Харьковской области подразделением противовоздушной обороны 6 армии ВС РФ из ЗРК "ТОР" на высоте 3200м был сбит российский БПЛА, который выдвигался для проведения разведки на Харьковском направлении. При этом российские военнослужащие ПВО доложили руководству об уничтожении БПЛА Байрактар наших Вооруженных сил", - добавил Главнокомандующий.

Результаты расследования причин исчезновения БПЛА ВС РФ доказали факт его сбития собственным ЗРК ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию.

"Вот так воюет "вторая по мощи армия мира", - иронически заметил Залужный.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.