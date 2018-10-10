Военная машина протаранила маршрутку

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В поселке Мелиоративное Днепропетровской области военный автомобиль врезался в маршрутку.

Три человека получили травмы, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"В результате столкновения маршрутного такси и военного автомобиля три человека получили легкие телесные повреждения. Сейчас на месте ДТП в работают полицейские", - говорится в сообщении.

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Военной машиной, попавшей в ДТП, есть зенитно-ракетный комплекс "Оса", по данным местных жителей.

Как рассказали очевидцы, военная техника двигалась колонной, одна из машин по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. Водители обеих машин от комментариев отказались.

У военного аэродрома Гавришовка в Винницкой области БТР спровоцировал аварию. Военный бронетранспортер не пропустил легковушку автомобиль Peugeot, когда выезжал из части. В результате сильного удара легковой автомобиль вылетел в кювет.