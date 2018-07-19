Водка в обмен на завещание: пенсионерку спаивала соцработница

Соцработница спаивала подопечную. Фото: Весник

В Хмельницкой области соцработник спаивала спиртным и морила голодом 67-летнюю пенсионерку.

В реанимацию райбольницы 67-летнюю женщину в критическом состоянии привезла скорая. Пенсионерка уже никого не узнавала и не ориентировалась во времени, говорилось в программе новостей "Первые о главном" на телеканале ZIK.

"Она была крайне истощена, неухоженная, сознание было затуманено. Из анамнеза было известно, что она злоупотребляла алкоголем в течение длительного времени. Частично все и этим обусловлено, частично было истощение, потому что она недоедала", - сказал заведующий отделом реанимации Ярмолинецкой райбольницы Василий Тереховский.

Односельчане говорят, до такого состояния женщину довела сотрудница социальной службы. Вместо продуктов носила пенсионерке спиртное. А когда у нее отказали ноги, закрыла в доме и никого не пускала.

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Соседи обратились в полицию и вызвали сына пенсионерки, который был на заработках. Мужчина обнаружил, что в прошлом году мать оформила завещание и все, что имела - дом и землю, переписала на соцработницу.

Соцработница не отрицает, что приносила бабушке спиртное. Говорит, что запирала в доме из добрых намерений.

"Я запирала ее, не отрицаю этого. Она не ходит, и чтобы к ней не пришли алкоголики и не убили старуху. Завещание сделала, оно мне в принципе не нужно", - заявила она.

Полиция изучает все обстоятельства дела. Открыто уголовное производство.

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