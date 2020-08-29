Водителю оторвало руки, как только он сел в автомобиль

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепре в автомобиле ВАЗ взорвалась граната. Мужчине, который был в салоне, оторвало обе руки. Он умер в больнице.

Событие произошло 29 августа около 10:20 в районе продуктового рынка возле школы №99, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Взрыв прогремел в припаркованном автомобиле. Незадолго до этого в него сел водитель. В момент взрыва в автомобиле был только он. Пострадавший получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Осудили владельца "Волги", от взрыва в которой травмировались дети

С места происшествия правоохранители изъяли фрагменты магнитного сбора, кольцо и чеку. По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната Ф-1.

Личность потерпевшего установлена. Это 71-летний житель Солонянского района. Другие люди и припаркованные рядом автомобили не пострадали.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Днепре взорвалась граната, привязанная к автомобилю. Взрыв произошел, когда водитель завел двигатель. Владелец авто является предпринимателем с Одесской области. Занимается строительными работами. В многоэтажке, возле которой произошел взрыв, он снимает жилье.