Водителю фуры, раздавившему такси, избрали меру пресечения. В чем он признался в суде

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В Харькове избрали меру пресечения 41-летнему Игорю Мирошниченко из Запорожья, который за рулем фуры раздавил автомобиль такси с людьми.

Два месяца под стражей без права на залог - такое решение сегодня, 27 ноября, вынес Киевский райсуд города, передает Gazeta.ua.

Экспертиза установила, что мужчина управлял транспортным средством под действием каннабиноидов и опиатов.

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Во время судебного заседания Мирошниченко признался, что употреблял наркотики за два дня до трагедии. Свою вину признал. Против избранной меры пресечения не возражал.

Также известно, что он женат, воспитывает 8-летнего сына. На жизнь зарабатывал тем, что развозил товары по Украине.

Если его вину докажут – могут посадить в тюрьму на 12 лет.

Смертельная авария произошла 25 ноября около 17.30 в районе перекрестка кольцевой дороги и ул. Салтовское шоссе в Харькове. Водитель MAN с полуприцепом выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и спровоцировал масштабное ДТП. В результате аварии три человека погибли на месте происшествия, среди которых трехлетний ребенок. Еще четыре человека травмировались. Водитель грузовика находился в состоянии наркотического опьянения, по заключению экспертов.