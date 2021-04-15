"Водителя зажало. Он еще 10 минут кричал "- подробности столкновения машин ритуальной службы и Укрпочты

Появились подробности аварии на Николаевщине, где столкнулись машина ритуальной службы с покойниками в салоне и автомобиль Укрпочты. Грохот был такой силы, что местные жители выбежали на улицу.

Грузовик Укрпочты ехала из Николаева, микроавтобус ритуальной службы - ей навстречу. Ритуальное авто вылетело на встречку прямо под грузовик, по словам свидетелей. Ее водитель пытался избежать столкновения, свернул на обочину, но объехать бус не удалось. Грузовик от удара перевернулся. Водителя ритуальной службы зажало в разбитой машине. Люди бросились на помощь, но вытащить мужчину не смогли.

Фото: mk.dsns.gov.ua

"Он еще минут десять кричал, он был жив, зажатый в машине", - говорит местный житель Александр, передает ТСН.

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Когда приехала "скорая" и чрезвычайники, водитель уже не дышал.

"Его заблокировало деформированными элементами автомобиля. Спасатели с помощью специнструмента деблокироали тело погибшего", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС в Николаевской области Иляна Пацюк.

Мужчине был 31 год. В гробах, которые он вез из Запорожья, были умершие от коронавируса. Вез их на кремацию в Одессу. Все документы на перевозку были в наличии. Чтобы провести следственные действия, полицейским пришлось надевать защитные костюмы.

46-летний водитель почтового авто выжил, но получил сильные травмы. Сейчас он находится в больнице. Его состояние средней тяжести. Двое пассажиров, что вместе с водителем были в салоне почтового авто, не пострадали. Рассказывают, что выехали с почтой в села. Ехали не быстро, но вдруг увидели микроавтобус, следовавший на них. Предполагают, водитель мог уснуть за рулем.

Гробы с микроавтобуса погрузили в другое авто и повезли в Одессу.

Авария произошла 15 апреля в 06:00 на трассе возле села Михайло-Ларино на Николаевщине. Там машина ритуальной службы Fiat Scudo с покойниками в салоне влетела в автомобиль Укрпочты Foton. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии.