Водителя трясло от судорог за рулем: работник госохраны врезался в дерево и погиб

Фото: kiev.informator.ua

1 августа на ул. Тарасовской в ​​Киеве произошла авария. Автомобиль Renault службы госохраны съехал с дороги и врезался в дерево.

В закрытом салоне находится охранник. Через несколько минут водитель умер, сообщил Информатор.

Авария произошла около 8:50. Прохожие заметили, что водителю плохо. Автомобиль оставался заведений, а мужчины за рулем трясло от судорог. Патрульные выбили окно в Renault, открыли и заглушили двигатель. Вскоре приехали медики и попытались спасти мужчину, но тщетно.

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Предварительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Правоохранители подтвердили, что мужчина был сотрудником госохраны. Ему было около 50 лет. В последний момент он успел избежать столкновения с другими авто и наезда на пешеходов, больше в инциденте никто не пострадал.

Все обстоятельства выясняют следователи.

В центре Киева водитель Lexus погиб в ДТП. Авария произошла на Владимирском спуске. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем.