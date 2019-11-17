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Водители устроили кулачные разборки после ужасной аварии

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Водители устроили кулачные разборки после ужасной аварии
В Мелитополе произошла ужасная авария на перекрестке. Фото: konkurent

В Мелитополе Запорожской области двое водителей после ужасной аварии устроили кулачные разборки.

ДТП произошло на перекрестке из-за проезда на красный свет. Столкновение легковушек было мощным, водители чудом выжили. Соответствующее видео опубликовало сообщество "ДТП Украина" в Facebook.

"Отмороженный" проезд на красный на большой скорости. В результате жесткое столкновение и самосуд над виновником: очередной жесткий трэш в Мелитополе на перекрестке Б.Хмельницкого - ул. Героев Украины ", - говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, что после аварии один из водителей подходит к другому и начинает его бить.

На автодороге Киев-Одесса водитель внедорожника на большой скорости сбил двух мужчин. Трагедия произошла возле села Старые Маяки в Ширяевском районе Одесской обаласти.

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