Водителей вытаскивали специнструментом: в Черниговской области масштабное ДТП с 11 пострадавшими

Фото: facebook.com/MNSCHERNIGIV

У села Городище Нежинского района Черниговской области 9 января произошла авария с участием автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС региона в Facebook.

Для проведения аварийно-спасательных работ привлекли девять спасателей и три единицы спецтехники.

"В 21:26 возле на 113 км автодороги Кипти-Глухов-Бачевск произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Toyota RAV4 и микроавтобусом Renault Master.

Водителей транспортных средств зажало деформированными конструкциями изувеченных машин. Спасатели с помощью гидравлического специнструмента деблокировали обоих водителей и передали медработникам", - говорится в сообщении.

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Остальных пострадавших с травмами разной степени тяжести тоже доставили в больницу "скорыми". Госпитализировали в лечебные учреждения Бахмача и Нежина.

Причину и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Во Львовской области, рядом с селом Новый Став, столкнулись рейсовый автобус Эталон и легковый автомобиль Mazda 5. В результате пострадали семь человек, среди которых 9-летний мальчик.