 
Ексклюзивы
1/5
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 17649
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1206
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 17775
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 11349
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
10 Просмотров: 6138
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 819
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2475
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1674
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3564
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1827
Фото
Все фото
8
5
14
4
7
Водителей вытаскивали специнструментом: в Черниговской области масштабное ДТП с 11 пострадавшими
Водителей вытаскивали специнструментом: в Черниговской области масштабное ДТП с 11 пострадавшими
На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
На подтопленном Закарпатье объявили штормовое предупреждение
Закарпатье ушло под воду: новые кадры стихии
Закарпатье ушло под воду: новые кадры стихии
&quot;Скорая&quot; попала в смертельное ДТП
"Скорая" попала в смертельное ДТП
Реки в домах и селевые потоки на дорогах: Закарпатье накрыла непогода
Реки в домах и селевые потоки на дорогах: Закарпатье накрыла непогода
Видео
Все видео
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Избиение медиков в реанимации Запорожья: родители умершего ребенка рассказали свою версию событий
Смертельный пожар в больнице: за жизнь троих медиков борются их коллеги
Смертельный пожар в больнице: за жизнь троих медиков борются их коллеги
В пожаре погибли три человека
В пожаре погибли три человека
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Мужчина прикрывал собой "латку" люка, из которого бил 7-метровый "фонтан"
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Пассажиры без Covid-сетификатов объявили бунт – их выводили под аплодисменты
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4644
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3627
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2034
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3267
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 423
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 11:05

Водителей вытаскивали специнструментом: в Черниговской области масштабное ДТП с 11 пострадавшими
8

  Комментировать

Фото: facebook.com/MNSCHERNIGIV

У села Городище Нежинского района Черниговской области 9 января произошла авария с участием автомобиля и микроавтобуса. В результате столкновения пострадали 11 человек, среди которых один ребенок.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС региона в Facebook.

Для проведения аварийно-спасательных работ привлекли девять спасателей и три единицы спецтехники.

"В 21:26 возле на 113 км автодороги Кипти-Глухов-Бачевск произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем Toyota RAV4 и микроавтобусом Renault Master.

Водителей транспортных средств зажало деформированными конструкциями изувеченных машин. Спасатели с помощью гидравлического специнструмента деблокировали обоих водителей и передали медработникам", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для нарушителей ПДД хотят ввести штрафные баллы: подробности

Остальных пострадавших с травмами разной степени тяжести тоже доставили в больницу "скорыми". Госпитализировали в лечебные учреждения Бахмача и Нежина.

Причину и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Во Львовской области, рядом с селом Новый Став, столкнулись рейсовый автобус Эталон и легковый автомобиль Mazda 5. В результате пострадали семь человек, среди которых 9-летний мальчик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водителей вытаскивали специнструментом: в Черниговской области масштабное ДТП с 11 пострадавшими». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 17766
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 17622
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 13905
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 11331
На гостелеканале &quot;Рада&quot; хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
 2 Просмотров: 10539
Происшествия
Китай потрясло: обрушилась часть Великой китайской стены
Китай потрясло: обрушилась часть Великой китайской стены Просмотров: 1683
В Нью-Йорке произошел самый масштабный за 30 лет пожар: погибли 19 человек, в том числе 9 детей
В Нью-Йорке произошел самый масштабный за 30 лет пожар: погибли 19 человек, в том числе 9 детей Просмотров: 207
Под Запорожьем обнаружили 100-килограммовую авиабомбу
Под Запорожьем обнаружили 100-килограммовую авиабомбу Просмотров: 477
На Львовщине автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом: семеро пострадавших
На Львовщине автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом: семеро пострадавших Просмотров: 396
Хотели убить и утопить в реке: правоохранители предотвратили ужасное преступление
Хотели убить и утопить в реке: правоохранители предотвратили ужасное преступление Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
10
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
2
Ермак похвастался, как из "Буковеля" звонит в Берлин и Вашингтон
Голосов: 222
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть