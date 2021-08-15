Водитель "Жигулей" утопил авто вместе с пассажиром

На Харьковщине автомобиль ВАЗ-2110 слетел реку. Водитель спасся. 32-летний пассажир - утонул. Фото: kh.dsns.gov.ua

На Харьковщине автомобиль ВАЗ-2110 слетел с обрыва в реку Северский Донец. Водитель спасся. Но его 32-летний пассажир остался внутри авто и утонул.

Трагедия произошла в селе Черемушное на территории Змиевской общины 14 августа в 21:53, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Спасатели в темноте нашли полностью затонувшее авто. И с помощью автомобильной лебедки подтянули его ближе к берегу. Затем через окно они достали погибшего на берег для проведения оперативно-следственных действий", - сказано в сообщении.

Погибшим оказался житель Харькова. Следователи открыли уголовное производство.

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