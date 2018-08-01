Водитель зерновоза насмерть сбил ребенка

Груженый зерном КамАЗ наехал на 6-летнего мальчика. Фото: leopolis.news

В Охтирці навантажений зерном КамАЗ наїхав на 6-річного хлопчика.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції в Сумській області.

"Подія сталася 31 липня у м. Охтирка на вул. Слобідській близько дев'ятої години вечора", - йдеться у повідомленні.

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62-річний водій КамАЗ-5511, завантажений зерном, рухався в напрямку Охтирського комбінату хлібопродуктів. Він не вибрав безпечної швидкості і наїхав на шестирічну дитину, яка раптово вибігла на проїзну частину.

Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень хлопчик помер в кареті швидкої допомоги. За попередніми даними, водій був тверезий.

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