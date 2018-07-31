Водитель сбил велосипедиста и оставил умирать

На Киевщине задержан водитель, который насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия. Фото - kv.npu.gov.ua

На Киевщине на автодороге Сквира-Самгородок произошла смертельная авария. Пьяный водитель за рулем Mercedes-Benz сбил насмерть велосипедиста и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате велосипедист от полученных травм погиб. Водитель автомобиля скрылся с места аварии, но вскоре полицейские задержали его на трассе" Киев-Одесса". Им оказался 40-летний житель села Самгородок, что на Сквирщине. В крови мужчины было 3,08 промилле алкоголя", - говорится в сообщении.

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По данному факту возбуждено уголовное производство. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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