Водитель выжил после столкновения с деревом и погиб под колесами другого автомобиля

В Николаеве мужчина уцелел в ДТП, а когда вышел из истерзанной машины на дорогу, его сбила иномарка. Фото: mk.npu.gov.ua

В Николаеве 27-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в дерево. Авария случилась на пересечении ул. Космонавтов и Троицкая в Ингульскому районе 3 января.

Выбравшись из разбитого авто, мужчина шел в сторону с. Мешково-Погорелово. В районе заправки на дороге его насмерть сбил 39-летний водитель на Audi A6 и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Через некоторое время водитель Audi A6 вернулся на место совершения дорожно-транспортного происшествия уже на другом авто. Продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП. Также будет назначен ряд соответствующих экспертиз, в том числе на определение состояния опьянения в 39-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Виновнику грозит до 8 лет тюрьмы.

На трассе возле с. Весеннее Николаевской области водитель грузового автомобиля DAF сбил 48-летнего водителя Skoda Kodiaq, который остановился на обочине заменить шину. С места происшествия водитель грузовика скрылся. Его задержали уже на территории Одесской области.