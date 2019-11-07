Водитель выбросил из маршрутки пассажира, который потерял сознание во время поездки

В Одессе водитель маршрутки вынес из салона пассажира, потерял сознание посреди поездки.
Мужчину без сознания оставил лежать просто на улице, даже не вызвав "скорую". Инцидент произошел вечером 6 ноября на Александровском проспекте, сообщает "Думская".
Очевидцы рассказали, что вынести из салона мужчину водителю маршрутки помогли его коллеги, управляющие другими автобусами. Все произошло на конечной остановке маршрута №150.
Кроме того, свидетели отметили, что от мужчины не было слышно запаха алкоголя и он был вполне прилично одет. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая забрала пострадавшего.
В Черкассах 40-летний пассажир маршрутки потерял сознание в дороге. Скорая приехала и констатировала смерть.
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