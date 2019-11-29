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пятница, 29 ноября 2019 20:28

Водитель врезался в машину патрульных и напал на полицейского

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Водитель врезался в машину патрульных и напал на полицейского
Водителю грозит 5 лет лишения свободы. Фото: Нацполиция

В Першотравенске Днепропетровской области водитель врезался в машину патрульных и напал на полицейского.

"Полицейские во время патрулирования зафиксировали нарушение правил дорожного движения. На перекрестке улиц Юбилейная и Пушкина водитель автомобиля "Opel Vectra" создал аварийную ситуацию. Мужчина проигнорировал требование правоохранителей остановиться, он увеличил скорость и попытался скрыться", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Убегая, водитель допустил столкновение со служебным автомобилем. Также во время задержания мужчина ударил правоохранителя.

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Нарушителем оказался 32-летний местный житель. Было открыто производство по ч.2 ст.345 УК Украины (угроза или насилие в отношении правоохранителей). Задержанному грозит до 5 лет лишения свободы.

В селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области поезд "Львов-Рахов" протаранил внедорожник Нацгвардии Renault Duster. Три человека получили травмы.

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