Водитель Volkswagen снес с дороги байкершу: фото страшной аварии

Фото: Bikers of Ukraine Moto-Association

В Яремче Ивано-Франковской области лоб в лоб столкнулись Volkswagen Touareg и мотоцикл Bajaj Pulsar. Байкерша погибла на месте.

Авария произошла на дороге Н-09, сообщают в полиции.

25-летний водитель автомобиля двигался в направлении Микуличина, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там снес с дороги мотоцикл, за рулем которого была киевлянка 32-летняя Елена Денисенко. Она погибла на месте.

Водитель Volkswagen не травмировался. Кроме того, в его крови обнаружили алкоголь.

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"Полиция уже задержала негодяя. Ответит за то, что сел за руль пьяный и унес жизнь невинной молодой женщины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы без права на амнистию", - написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

В Соломенском районе Киева легковой Hyundai врезался в мотоцикл. Мотоциклист получил тяжелые травмы. Столкновение произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения. Водитель Hyundai, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл Honda Hornet, который двигался навстречу.