На Соломенке погиб мотоциклист

В Соломенском районе Киева легковой Hyundai врезался в мотоцикл. Мотоциклист получил тяжелые травмы.
Столкновение произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения, сообщают Стражи Эспрессо.
Водитель Hyundai, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл Honda Hornet, который двигался навстречу.
Детали ДТП выясняют следователи.
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В Городке на Львовщине погиб 13-летний скутерист. Он столкнулся с Renault Laguna и маршруткой "Эталон".
Авария произошла 10 июня на ул. Львовской.
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