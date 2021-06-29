На Соломенке погиб мотоциклист

В Соломенском районе Киева легковой Hyundai врезался в мотоцикл. Мотоциклист получил тяжелые травмы.

Столкновение произошло из-за несоблюдения правил дорожного движения, сообщают Стражи Эспрессо.

Водитель Hyundai, поворачивая налево, не пропустил мотоцикл Honda Hornet, который двигался навстречу.

Детали ДТП выясняют следователи.

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В Городке на Львовщине погиб 13-летний скутерист. Он столкнулся с Renault Laguna и маршруткой "Эталон".

Авария произошла 10 июня на ул. Львовской.