Водитель влетел в остановку и снес газетный киоск: фото страшного ДТП

Фото: ria-m.tv

В Мелитополе Запорожской области водитель на Honda влетел в остановку и снес газетный киоск.

Авария произошла утром 8 августа примерно в 4:00 на ул. Богдана Хмельницкого, пишет РИА Мелитополь.

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"Водитель не справился с управлением. Сначала врезался в остановку, в результате чего кирпичные колонны комплекса теперь разрушены. Авто не остановилось после столкновения с первым "препятствием" - далее водитель снес газетный киоск", - сказано в сообщении.

Водитель якобы был пьян, получил серьезные травмы, его забрала "скорая".

В поселке Дымер Киевской области водитель Opel сбил насмерть 60-летнего мужчину и 10-летнего мальчика, которые стояли возле остановки общественного транспорта. Затем автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовым автомобилем.