Водитель утопил в озере своего пассажира

Фото: zk.npu.gov.ua

В Виноградове Закарпатской области ВАЗ-2109 съехал с дороги в озеро, в результате чего погиб 40-летний пассажир авто.

Авария произошла днем ​​16 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Водитель автомобиля марки ВАЗ-2109, 36-летний виноградовец, не справился на улице Копанская с управлением автомобилем и съехал с дороги в кювет. Далее машина опрокинулась в озеро. В результате ДТП погиб 40-летний пассажир автомобиля, а водитель находится в больнице. По предварительной информации, за руль он сел пьяный", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Подробные обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В Червонограде на Львовщине 69-летний водитель на "Жигулях" сбил 48-летнего пешехода и слетел в реку Соколите. Сам погиб, его 70-летний пассажир и пострадавший пешеход - в больнице.