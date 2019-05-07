Водитель убегал от патрульных и едва не покалечил детей

Мужчина, убегая от патрульных, врезался в дерево. Фото: Kherson

В Сумах пьяный водитель врезался в дерево, убегая от полиции.

"Патрульные получили сообщение о, вероятно, нетрезвогом водителяе, который выезжает с экопарка неподалеку от улицы Прокофьева. Следуя по указанному адресу, полицейские увидели похожий по приметам автомобиль Opel Vectra и остановили его. Однако как только патрульный подошел к легковушке, водитель иномарки нажал на газ и начал убегать ", - сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Сумской области в Facebook.

Мужчина не реагировал на требование об остановке.

"Повернув в дворовую территорию, гражданин, не справившись с управлением, переехал через бордюр, где дальнейшее его движение остановило дерево. Горе-водителя инспекторы немедленно задержали. После оказания врачами медицинской помощи, стала понятна и причина побега. Водитель и пассажир, который был с ним в авто, имели явные признаки алкогольного опьянения. К тому же в салоне автомобиля была бутылка из-под водки ", - рассказали правоохранители.

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Водитель при свидетелях категорически отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Более того, некоторое время он притворялся пассажиром, а пассажир наоборот хотел стать для полицейских водителем.

Правоохранители отмечают, что в момент ДТП во дворе находилась немалое количество детей. Некоторые из них даже сидели на скамейке за деревом, в которое и въехал мужчина.

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