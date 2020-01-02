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четверг, 02 января 2020 18:14

Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров

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Водитель троллейбуса избил двоих пассажиров
В Харькове водитель троллейбуса избил двоих пассажиров. Фото: Главком

В Харькове водитель троллейбуса избил 2 пассажиров.

Во время управления городским троллейбусом у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Он остановил троллейбус и нецензурно ругался в сторону пассажиров. Люди просили водителя прекрати брань. Но он взял металлический прут и ударил одного из пассажиров по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира", – сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Водителю троллейбуса грозит до 5 лет лишения свободы.

В Киеве водитель пригородной маршрутки вытолкнул из транспорта человека, потерявшего зрение во время Революции Достоинства и получил инвалидность. А после этого позвал своих друзей и набросился на потерпевшего с угрозами и пытался его задушить.

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