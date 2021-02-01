Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: следователи дали подробности

Фото: rv.npu.gov.ua

Появились подробности смертельного столкновения Toyota Auris и DAF на трассе Киев-Чоп в Ровенской области.

За рулем легковушки была 42-летняя жительница Сум. Водитель на закругленном участке дороги не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения. Там столкнулась с грузовиком под управлением 59-летнего жителя Донецкой области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В результате ДТП водитель легковушки погибла. Ее тело с покореженного авто деблокировали спасатели. Кроме того, в салоне легковушки также находился 23-летний сын водителя. Его с предварительным диагнозом ушиб грудной клетки, бедра, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга госпитализировали в больницу", - рассказали в полиции.

Водитель грузовика в результате ДТП не пострадал и в соответствии с освидетельствованием был трезв.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливают обстоятельства трагедии.

Авария произошла 31 января примерно в 14:30 вблизи села Грановка Дубенского района в Ровенской области. От удара Toyota Auris и DAF авто оказались в кювете.