Водитель Toyotа с сыном в салоне влетела в грузовик: кадры смертельного столкновения

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Днем 31 января вблизи села Грановка Дубенского районав Ровенской области столкнулись легковушка Toyotа и грузовики. От удара оба авто оказались в кювете.

В результате ДТП погибла 43-летняя водитель легковушки. Ее 24-летний сын, который был пассажиром, в больнице, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Авария произошла на трассе Киев-Чоп ориентировочно в 14:30. Тело погибшей водителя Toyota с покореженного авто деблокировали спасатели", - сказано в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.

Вблизи поселка Богуслав Павлоградского района Днепропетровской в ​​лоб столкнулись Mazda-6 и ВАЗ-2111. Последний от удара зарылся капотом в асфальт и загорелся. Два человека погибли, еще один мужчина - тяжелом состоянии в больнице.