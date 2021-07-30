Водитель сбил подростка и скрылся. Задержание показали на видео

На Киевщине задержали водителя, который в Первомайске Николаевской области сбил на пешеходном переходе 12-летнего подростка и скрылся с места ДТП. Фото: скриншот с видео

На Киевщине задержали водителя, который сбил на пешеходном переходе 12-летнего подростка и скрылся.

ДТП произошло накануне на Николаевщине - в городе Первомайск. Подробности рассказал в Facebook первый заместитель главы департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

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"Получив ориентировку, мы сразу начали поиск. По имеющейся информации, водитель поехал по трассе М-05 Киев - Одесса в направлении столицы на автомобиле Mitsubishi Outlander. И вскоре указанное авто обнаружили патрульные Белой Церкви. Экипажи среагировали оперативно и профессионально. Автомобиль нарушителя остановили, путем создания искусственного затора. За считанные минуты водитель уже лежал в наручниках. На место вызвали следователей", - написал он.

Билошицкий также обнародовал видео операции по задержанию злоумышленника.

На Харьковщине пьяный 65-летний водитель сбил двух подростков, которые шли по обочине. Виновник аварии скрылся, а ребят 14 и 15 лет доставили в больницу в тяжелом состоянии. За считанные минуты полиция разыскала машину и задержала водителя - нетрезвый мужчина прятался в посадке за поселком. Ему грозит до трех лет заключения.