Водитель сбил насмерть двух женщин на обочине

В Одесской области водитель на обочине сбил двух женщин. Фото: Нацполиция

В селе Приморское Одесской области водитель сбил насмерть двух женщин.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и вылетел на прохожих, которые были на обочине. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Предварительно установлено, что 48-летний водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где совершил наезд на двух женщин. В результате аварии от полученных телесных повреждений 65-ти и 82-летняя пенсионерки скончались на месте", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

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