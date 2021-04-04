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воскресенье, 04 апреля 2021 13:33

Водитель сбил 3 пешеходов и скрылся с места ДТП

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Водитель сбил 3 пешеходов и скрылся с места ДТП
3 парня переходили дорогу, когда на них наехал автомобиль. Фото: Нацполиция

В Одессе на пешеходном переходе легковушка Hyundai сбила 3 человек и скрылась с места ДТП.

Пострадавших госпитализировали, сообщает патрульная полиция области.

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"В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних парней с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось обнаружить в городе авто злоумышленника.

Во время разговора с инспекторами водитель признался в содеянном. Его задержали.

В Запорожье водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП 13 человек пострадали.

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