Водитель сбил 3 пешеходов и скрылся с места ДТП

В Одессе на пешеходном переходе легковушка Hyundai сбила 3 человек и скрылась с места ДТП.
Пострадавших госпитализировали, сообщает патрульная полиция области.
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"В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних парней с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.
Правоохранителям удалось обнаружить в городе авто злоумышленника.
Во время разговора с инспекторами водитель признался в содеянном. Его задержали.
В Запорожье водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП 13 человек пострадали.
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