Водитель сбил 3 пешеходов и скрылся с места ДТП

3 парня переходили дорогу, когда на них наехал автомобиль. Фото: Нацполиция

В Одессе на пешеходном переходе легковушка Hyundai сбила 3 человек и скрылась с места ДТП.

Пострадавших госпитализировали, сообщает патрульная полиция области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летний парень без водительского удостоверения сбил подростка и бросил его умирать

"В результате аварии 19-летнего и двух 18-летних парней с телесными повреждениями доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранителям удалось обнаружить в городе авто злоумышленника.

Во время разговора с инспекторами водитель признался в содеянном. Его задержали.

В Запорожье водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в столб. В результате ДТП 13 человек пострадали.