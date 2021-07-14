Водитель после литра водки впечатал мотоциклистку в самосвал

В Святошинском районе Киева пьяный водитель легковушки Honda насмерть сбил мотоциклистку. Авария произошла утром 14 июля около жилого комплекса "Чайка".

Об этом сообщили dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото: dtp.kiev.ua

"Более литра водки утром в будний день. Нетрезвый водитель автомобиля Honda насмерть сбил и влепил в самосвал женщину на мотороллере. 2,59 промилле", - говорится в посте.

Отмечают, что смерть наступила мгновенно. Изуродованное тело из-под автомобилей извлекали спасатели ГСЧС.

"Видим, что количество пьяных водителей не уменьшается. Более того, дозы увеличиваются. Вопреки традициям многие пьют даже утром и в будни", - добавили авторы поста.

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