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среда, 14 июля 2021 13:21

Водитель после литра водки впечатал мотоциклистку в самосвал
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В Святошинском районе Киева пьяный водитель легковушки Honda насмерть сбил мотоциклистку. Авария произошла утром 14 июля около жилого комплекса "Чайка".

Об этом сообщили dtp.kiev.ua в Facebook.

Фото: dtp.kiev.ua

"Более литра водки утром в будний день. Нетрезвый водитель автомобиля Honda насмерть сбил и влепил в самосвал женщину на мотороллере. 2,59 промилле", - говорится в посте.

Отмечают, что смерть наступила мгновенно. Изуродованное тело из-под автомобилей извлекали спасатели ГСЧС.

"Видим, что количество пьяных водителей не уменьшается. Более того, дозы увеличиваются. Вопреки традициям многие пьют даже утром и в будни", - добавили авторы поста.

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Пьяный 59-летний депутат сельсовета сбил девушек, которые ехали на мотоцикле в селе на Ровенщине. 20-летняя Валентина, которая была за рулем, погибла на месте.

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Дата
14
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