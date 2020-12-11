Водитель поджег маршрутку с пассажирами

Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter на ходу поджег авто, до этого заблокировал дверь, чтобы никто не смог спастись Фото: flashcrimea.com

В Крыму водитель на ходу поджег маршрутку с пассажирами.

Произошло это на Ялтинской трассе в районе поселка Ай-Даниль, пишет "Flashcrimea". Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter на ходу поджег авто, до этого заблокировал дверь, чтобы никто не смог спастись.

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По предварительной информации, мужчина поджег горючую жидкость, когда с ним в авто была его жена. Ей удалось выпрыгнуть из машины в огне, она получила серьезные ожоги и травмы. О других пострадавших пока неизвестно.

По словам очевидцев, сам виновник пожара не смог выбраться из горящего автомобиля, он погиб.

В Черновицкой области легковушка загорелась посреди дороги после того, как столкнулся с микроавтобусом. В горящей машине погибли 3 человека. Среди них ребенок.