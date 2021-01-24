Водитель переехал 56-летнюю женщину, которая лежала посреди дороги

Женщина скончалась до приезда медиков. Фото: Reuters

На автодороге Чугуевского района Харьковской области произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции региона.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat двигался по неосвещенной дороге и переехал 56-летнюю местную жительницу, которая лежала на проезжей части. Мужчина остановился, вызвал "скорую" и полицию.

Женщина погибла на месте происшествия до прибытия медиков.

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Правоохранители начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В Днепровском районе столицы произошло смертельное ДТП - мусоровоз наехал на мужчину.