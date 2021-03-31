Водитель несколько дней праздновал 20-летие: подробности гибели мальчиков, которых раздавила легковушка

В Винницкой области задержали водителя, который насмерть сбил мальчиков 6 и 7 лет.

Дети ехали по обочине на велосипеде. Они погибли на месте, пишет tsn.ua. Уровень алкоголя в крови водителя превышал норму в десять раз.

"Они просто катались на велосипедике, один из них вез другого на багажнике. А нарушитель летел с огромной скоростью, они ему попали точно под машину ", - рассказывает староста села Росоша Юрий Кошалко.

Фото: vn.npu.gov.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В жуткой аварии с катафалком погибла семья

Свидетели говорят, водитель даже не тормозил. Удар был такой силы, что вырвало бетонную опору.

"Ее в полете развернуло, она в ударилась о иву и загорелась, а мальчики так и остались на правом боку, они были уже мертвы", - добавил староста.

На двухколесном ехали двоюродные братья: 7-летний Андрей и 6-летний Дмитрий. В тот день играли вблизи двора, вдруг решили поехать дальше.

"Они видно возле школы свернули и съехали вниз, это около 100 метров. Они катаются на багажнике, на скейте научились кататься, ну так как дети ", - рассказала баба мальчиков Оксана Багрий.

За рулем авто, которое убило детей, был 20-летний житель соседнего района. Он успел выбраться из машины до того, как она вспыхнула, и не пострадал. С места никуда не убегал, был пьян.

"В его организме обнаружено 1.76 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает норму. Два дня назад он праздновал день рождения и сел за руль нетрезвым", - рассказали в полиции.

Виновник аварии, сказал, что детей видел, но затормозить не успел.

"Просто не успел среагировать и просто взлетели в кювет. Я несколько дней назад отпраздновал 20 лет. Грех на мне, я под алкогольным опьянением и на этом все", - сказал мужчина.

В семье погибших мальчиков рассказали что, родственники водителя пытались договориться с ними.

"Они сегодня приносили деньги, девушки отказались, с Оратова приезжали, приносили пачку денег", - рассказала баба.

Андрея и Дмитрия похоронят завтра.

Трагедия произошла в селе Росоша Липовецкого района 30 марта. Мальчики на велосипеде переезжали проезжую часть дороги, когда на них вылетел пьяный водитель Skoda. Дети скончались на месте, а горе-водитель не пострадал.