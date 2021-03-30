Пьяный на иномарке убил двух детей, которые катались на велосипедах: кадры жуткой аварии

В Винницкой области под колесами легковушки погибли двое детей, катались на велосипедах.

Трагедия произошла Росоша Липовецкого района. Водитель Skoda за рулем был пьяный, сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

"Авария произошла около 13.00. По предварительной информации следствия, 20 - летний водитель, житель Оратовской территориальной общины, допустил наезд на двух мальчиков в возрасте 6 и 7 лет, на велосипеде переезжали проезжую часть дороги. В его организме было обнаружено 1.76 промилле алкоголя . в результате аварии водитель иномарки съехал в кювет, где его автомобиль загорелся ", - говорится в сообщении.

Фото: vn.npu.gov.ua

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Дети скончались на месте, а горе-водитель не пострадал.

В полиции по факту смертельной аварии открыли уголовное производство. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

В Харьковской области водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП. Инцидент произошел 27 марта по улице Сумской путь в поселке Подвирки. 29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть.