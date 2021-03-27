На Харьковщине насмерть сбили 12-летнего ребенка

В Харьковской области водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП.

Инцидент произошел 27 марта по улице Сумской путь в поселке Подвирки. 29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП. Об этом сообщили в ГУ ЧП в Харьковской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: BMW с тремя людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии

Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

27 марта около 11:30 на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Вознесенском районе Николаевской области произошло смертельное авария.