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суббота, 27 марта 2021 22:15

На Харьковщине насмерть сбили 12-летнего ребенка

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На Харьковщине насмерть сбили 12-летнего ребенка

В Харьковской области водитель Mercedes сбил 12-летнюю девочку. Ребенок скончался на месте ДТП.

Инцидент произошел 27 марта по улице Сумской путь в поселке Подвирки. 29-летний водитель автомобиля Mercedes совершил наезд на девочку, которая перебегала проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте ДТП. Об этом сообщили в ГУ ЧП в Харьковской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

27 марта около 11:30 на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Вознесенском районе Николаевской области произошло смертельное авария.

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Дата
27
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