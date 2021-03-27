Водитель такси погиб с двумя пассажирами: кадры смертельного столкновения

27 марта около 11:30 на трассе Одесса-Вознесенск-Новый Буг в Вознесенском районе Николаевской области произошло смертельное авария. Там столкнулись грузовик Renault Magnum и автомобиль такси Opel Vectra.
В результате столкновения 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия. 61-летний водитель грузовика не пострадал, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Спасатели деблокировали тела погибших. На месте происшествия работают следователи", - рассказали в полиции.
Все обстоятельства аварии и виновника - устанавливают. Следователи открыли уголовное производство.
В Полтавской области столкнулись грузовик и легковой автомобиль. ДТП произошло на объездной дороге Полтавы на трассе Киев - Харьков. Столкнулись фура Daf и машина марки Lexus. Легковушку от удара разорвало. Передняя часть полностью разрушена. В ДТП никто не погиб. Водитель Lexus получил травмы.
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