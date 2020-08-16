Водитель насмерть сбил велосипедиста

Велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте. Фото: Нацполиция

В городе Мелитополе Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист.

Правоохранители ищут свидетелей происшествия. Об этом сообщает пресс служба полиции Запорожской области.

"15 августа около 18:30 на улице Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе водитель автомобиля Geely, житель Мелитополя 1986 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении и неожиданно изменил направление движения. В результате ДТП велосипедист, житель Мелитополя 1957 года рождения, от полученных телесных повреждений погиб на месте дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

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Автомобиль задержали. Открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Начато досудебное расследование.



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