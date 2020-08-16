Водитель насмерть сбил велосипедиста

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 441
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2088
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1899
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 522
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1314
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1485
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18873
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
4
4
11
4
4
В церкви произошел пожар
В церкви произошел пожар
Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки
Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки
Грабители вынесли сейф с деньгами
Грабители вынесли сейф с деньгами
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
На дороге нашли тело неизвестной женщины
На дороге нашли тело неизвестной женщины
Видео
Все видео
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
Мужчина посреди улицы убивал товарища
Мужчина посреди улицы убивал товарища
На видео показали, как горела Tesla Богдана
На видео показали, как горела Tesla Богдана
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1620
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 891
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2367
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
14 августа 2020
Просмотров: 432
Слова набули нових значень
Звичайно, з людьми таке теж нерідко буває. Всілякі перевтілення й нецільові використання. Коли, приміром, чувачок, який має непересічний талант, щоби ...
воскресенье, 16 августа 2020 13:31

Водитель насмерть сбил велосипедиста

  Комментировать
Водитель насмерть сбил велосипедиста
Велосипедист от полученных телесных повреждений погиб на месте. Фото: Нацполиция

В городе Мелитополе Запорожской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб велосипедист.

Правоохранители ищут свидетелей происшествия. Об этом сообщает пресс служба полиции Запорожской области.

"15 августа около 18:30 на улице Гетьмана Сагайдачного в Мелитополе водитель автомобиля Geely, житель Мелитополя 1986 года рождения, допустил наезд на велосипедиста, который двигался во встречном направлении и неожиданно изменил направление движения. В результате ДТП велосипедист, житель Мелитополя 1957 года рождения, от полученных телесных повреждений погиб на месте дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель отца с сыновьями по пути из моря: появились новые подробности аварии

Автомобиль задержали. Открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения. Начато досудебное расследование.

В селе Самгородок Козятинского района Винницкой области 2-летний мальчик залез под автомобиль ВАЗ 2106, который стоял на соседском дворе. Водитель авто не заметил этого и начал выезжать задним ходом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Водитель насмерть сбил велосипедиста». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 66944
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
4
 Просмотров: 13410
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 9036
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
19
 Просмотров: 7470
Труп женщины на дороге: установили личность погибшей и причину смерти
Труп женщины на дороге: установили личность погибшей и причину смерти Просмотров: 6165
Происшествия
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит 2 Просмотров: 135
В море выловили пару на матрасе
В море выловили пару на матрасе Просмотров: 666
Из реки достали тело юноши
Из реки достали тело юноши Просмотров: 306
В церкви произошел пожар
В церкви произошел пожар
4
 Просмотров: 450
Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки
Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки
4
 Просмотров: 2934
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
2
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Голосов: 1532
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua