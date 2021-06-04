Водитель микроавтобуса устроил смертельную аварию и сбежал

Вблизи села Раевка Синельниковского района Днепропетровской области микроавтобус Mercedes Vito слетел в кювет. 31-летний пассажир погиб на месте, а водитель скрылся.

Авария произошла 4 июня в 3:35, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dp.dsns.gov.ua На Днепропетровщине микроавтобус Mercedes Vito слетел в кювет. 31-летний пассажир погиб на месте, а водитель скрылся

"Предварительно, водитель микроавтобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. В результате пассажир автомобиля получил травмы, несовместимые с жизнью и был заблокирован на пассажирском сиденье. Водителя на месте происшествия не было. Спасатели с помощью оборудования деблокировали и извлекли тело погибшего пассажира", - говорится в сообщении.

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Автор: dp.dsns.gov.ua Погибшего пассажира освобождали из разбитого авто спасатели

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняют полицейские.

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