Водитель "Мерседеса", который заехал на мост Кличко, спрятался у себя дома

Элитное авто проехало новым пешеходным мостом в Киеве. Фото: Фейсбук

Водитель "Мерседеса", который заехал на "мост Кличко", скрывается у себя дома. Автомобиль-нарушитель стоит в подземном паркинге на Печерске на улице Предславинской.

"Водитель Никита, такой смелый, 1993 года рождения убежал от копов и испугавшись получения административного штрафа скрылся в доме, дверь не открывает. Данная статья не предусматривает насильственное проникновение", - сообщает dtp.kiev.ua.

В конце мая видеорегистратор зафиксировал, как этот Mercedes едет по полосе встречного движения на улице Васильковской.

По словам администратора сообщества dtp.kiev.ua Владислава Антонова, за удаление материалов со страниц паблик ему предлагали деньги.

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17 июня в сети появилось фото с Мерсед, который заехал на новый пешеходно-велосипедный мост, который в народе называют "мост Кличко". Позже мэр столицы заявил, что владелец авивкы уже установили.